Irmão de Andinho é preso com 70 kg de maconha

Segundo o delegado Luís Fernando Marucci, que chefia a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Campinas, durante o período em que a quadrilha de quatro integrantes foi investigada, foi usado todo tipo de tecnologia para acompanhar as atividades do grupo, como checagem de ligações telefônicas, conversas realizadas via internet e monitoramento de veículos.

Durante a ação policial, os investigadores descobriram a rota e os locais onde as drogas eram entregues, sendo que um dos pontos era um estacionamento no Jardim Itatiaia, onde o bando se encontrava com os compradores e realizava a transação.

Ainda que as detenções tenham sido efetuadas, as investigações devem continuar para apurar se dois dos presos que estavam no local no momento da abordagem policial realmente têm relação com o esquema de tráfico e também quem eram os clientes do bando.