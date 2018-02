Irmão de Bruno é preso no PI sob suspeita de estupro Agentes da Comissão Investigadora do Crime Organizado (Cico), grupo de elite da Polícia Civil do Piauí, com um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça maranhense, prenderam, ontem, o gari Rodrigo Fernandes, de 24 anos, irmão do goleiro Bruno Fernandes Souza, apontado pela polícia como participante do assassinato de Eliza Samudio, ex-amante do atleta.