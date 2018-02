Irmão de Campos declara apoio a Aécio, PSB decide na 4ª-feira Antônio Campos, irmão do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo em agosto quando fazia campanha como candidato do PSB à Presidência, declarou nesta segunda-feira apoio ao candidato do PSDB, Aécio Neves, no segundo turno da eleição presidencial.