Irmãos Campana criam o saca-rolhas do vinho brasileiro O Ibravin - Instituto Brasileiro do Vinho - lança sua marca internacional Vinhos do Brasil/Wines of Brazil com um objeto de impacto: um saca-rolhas. Mas não um brinde que se esquece na gaveta. O saca-rolhas brasileiro é assinado pelos designers mais famosos do país na atualidade, os irmãos Humberto e Fernando Campana. O objeto, ainda em estado de protótipo, mostrado ao Paladar em primeira mão, parece um cacho de uvas com a marca de estilo da dupla. Uma forma desconstruída elegante e orgânica, lembrando a fineza do traço de Jean Cocteau. Além de ser distribuído nos eventos de vinhos brasileiros no exterior, o saca-rolhas figurará como logomarca em todo material promocional dos vinhos nacionais. Ainda não há previsão de sua chegada comercial ao mercado.