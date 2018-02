Irmãs se reencontram 60 anos depois via Facebook

Duas irmãs que foram separadas quando ainda eram crianças se reencontraram pela primeira vez em 60 anos depois de entrar em contato pelo Facebook.

Jan Stevens mora no Canadá e contou que iniciou a busca por sua irmã, Evelyn Plumridge, há 40 anos. Ela achou a irmã pelo Facebook há dois anos e desde então tentava ir para a Inglaterra encontrar com ela.

"Não consigo descrever a felicidade de reencontrar minha irmã", dise Evelyn. E acrescenta que durante o Natal e as cinco semanas que vão passar juntas, elas vão colocar a conversa em dia.

A historia da separação das irmãs começou com o divórcio dos pais no início da década de 50. Evelyn, então com seis meses, ficou com a mãe em Gravesend, na Inglaterra.

A irmã Jan, então com dois anos, e o irmão Reggie, foram colocados em um orfanato, onde Reggie ficou até os 16 anos. Jan foi adotada por uma família do Canadá, aos oito anos.

Depois de tanto tempo, Jan finalmente se reuniu com sua família no aeroporto de Gatwick, em Londres.

"Foram muitas vezes em que olhei no espelho e me perguntei quem eu era, de onde vinham traços como cor dos olhos, formato das mãos. E, depois do encontro, agora vejo algo em cada membro de minha família", disse Jan. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.