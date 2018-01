Irritados por críticas, chineses lotam salas de bate bapo Internautas chineses, irritados pelas críticas ao país pouco antes dos Jogos Olímpicos de Pequim, espalharam a cor vermelha pela Internet acrescentando corações e a palavra "CHINA" aos seus nomes quando entram em salas de bate papo online, para demonstrar apoio. Muitas listas de contatos dos repórteres da Reuters em programas online, como o MSN, da Microsoft, ficam repletos de corações vermelhos durante o dia, apesar da divergência de opiniões quanto ao significado dos corações. "Isso é para todas as forças que querem trazer caos à China", afirmou uma usuária que colocou uma foto de si mesma vestida no Exército da Libertação do Povo. "Isso, é claro, inclui aqueles ativistas pró-Tibete", disse ela, colocando que está boicotando a rede de supermercados francesa Carrefour "desde que a França passou a apoiar a independência do Tibete". Outros afirmaram que o coração era meramente um símbolo de orgulho e afeto ao seu país. "Coração + CHINA só significa 'Eu amo a China, nada mais. Se quiséssemos expressar 'Sou contra a independência do Tibete eu diria 'Sou contra a independência do Tibete"', afirmou outro usuário. Apenas alguns poucos contatos não seguiram a tendência, mas foram relutantes em explicar os motivos. "Eu não tenho contato em terras continentais", afirmou um contato chinês de Hong Kong que trabalha na China continental. (Reportagem de Sophie Taylor)