Isabella Rosselini questiona se filmes online dão dinheiro

Isabella Rosselini se divertiu com sua investida em novas mídias - seus curta-metragens sobre o sexo dos insetos -, mas não está certa de que poderia render algum lucro, pelo fato de a internet já oferecer tanto conteúdo gratuito. Em um debate realizado durante o Festival de Cinema Tribeca, em Nova York, a atriz disse que, embora a greve recente dos roteiristas tenha parado a produção de cinema e televisão em função de uma disputa sobre os royalties de trabalhos distribuídos na internet, os atores e diretores também se preocupam com o que devem receber por seus trabalhos distribuídos online. "Não está claro como o dinheiro vai retornar", disse Rossellini, 55 anos, que escreveu, dirigiu e atuou em Green Porno, uma série de curtas sobre a vida sexual dos insetos feita para as telas de celulares, iPods e laptops. Rossellini, que depois de anos trabalhando como modelo e atriz tem um dos rostos mais reconhecíveis do mundo, disse que foi fácil para ela fazer um trabalho experimental com o respaldo de Robert Redford e do Sundance Channel, mas que ainda está tentando descobrir uma maneira de ganhar dinheiro com as novas mídias. Seus curtas-metragens, que totalizam 20 minutos de filme, custaram US$ 70 mil para ser feitos, dos quais ela se pagou US$ 3.000. "Meu agente não vai gostar que eu diga isso, mas a verdade é que tenho muito tempo livre e tenho dinheiro economizado de meus tempos de modelo, então posso trabalhar por muito pouco dinheiro - tenho essa possibilidade", disse ela. "Mas sinto pena das pessoas que querem ganhar a vida com isso, porque o dinheiro não está presente." Rossellini disse que tem um senso protetor em relação a outros artistas porque sua mãe, Ingrid Bergman, recebeu um salário modesto enquanto filmava Casablanca e nunca recebeu um centavo sequer de royalties sobre o filme. Depois do término dos 100 dias da greve dos roteiristas, em fevereiro, os grandes estúdios de Hollywood e o principal sindicato dos atores estão realizando negociações contratuais que abrangem também a questão dos royalties da internet. Isabella Rossellini disse que gostou tanto de fazer Green Porno que agora está trabalhando sobre uma nova série centrada nos animais que comemos. "Posso estar comendo mariscos e me perguntar 'e seu eu fosse um marisco?', e então estarei ali num figurino de marisco", disse ela.