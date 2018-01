Iselle atinge Havaí e diminui para tempestade tropical

A tempestade tropical Iselle, a primeira de duas grandes tempestades prevista para atingir o Havaí, chegou ao arquipélago com ventos intensos e mar agitado nesta sexta-feira, derrubando árvores e causando falta de energia.

Mais de 1.200 pessoas correram para abrigos em toda a ilha, de acordo com a Defesa Civil do condado do Havaí, enquanto chuvas pesadas e ventos fortes assolavam áreas do leste havaiano, da área de Puna à cidade de Hilo.

A companhia de energia do Havaí relatou que cinco mil consumidores ficaram sem luz, a maioria no leste, disse uma autoridade do condado.

Com seu centro ainda a cerca de 80 quilômetros a sul de Hilo, o Iselle se reduziu de furacão para tempestade tropical, com ventos máximos de 110 km/h, informou o Centro de Furacões do Pacífico Central dos Estados Unidos em um comunicado.

Mais ao leste, o furacão Julio ganhou intensidade e deve passar ao norte do Havaí até o final de segunda-feira, disse um meteorologista do centro.

O Julio alcançou a Categoria 3 no final da quinta-feira, com ventos máximos chegando a quase 195 km/h, declarou o Centro Nacional de Furacões, e segue para oeste-noroeste a 26 km/h, devendo enfraquecer ao longo do sábado.

(Por Malia Mattoch McManus)