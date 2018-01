ISF aponta tendências nos investimentos de telecom para 2007 O Instituto Sem Fronteiras (ISF) finalizou um estudo junto a 730 empresas e organizações de médio e grande porte do país para identificar quais são as perspectivas, desafios e oportunidades nos investimentos em telecomunicações nas empresas brasileiras em 2007. ?As perspectivas são bastante otimistas?, diz o diretor geral do ISF, Luiz Matzenbacher. "Da amostra, 89% das empresas farão investimentos em telecomunicações no ano que vem?, acrescenta o executivo. No segmento do comércio, a pesquisa verificou uma grande tendência de investimentos iniciais em soluções de mobilidade e VoIP. ?Há uma grande insatisfação com relação à infra-estrutura atual de call/contact center?, observa Ivair Rodrigues, responsável pela área de pesquisas do ISF. Quanto ao segmento financeiro, há uma grande preocupação em como investir em soluções móveis com segurança. Os entrevistados desta área gostariam também de saber quais serão os serviços de telefonia IP oferecidos pelas operadoras locais. Para Matzenbacher, há boas oportunidades para os fornecedores, na medida em que o segmento aponta algumas oportunidades na terceirização de infra-estrutura da LAN (redes locais) e de PABX. Governo Por sua vez, no segmento governamental, o estudo aponta para uma forte tendência de terceirização dos serviços de Data Center. O segmento é o que mais está atrasado em adoção da solução de VoIP, mas será aquele que mais investirá na solução em 2007. Além disto, nesta área, os investimentos em infovias usando wireless serão grandes no ano que vem. ?O segmento governamental é aquele em que as soluções WiMAX têm maior aderência?, afirma Ivair Rodrigues. O ISF constatou ainda que nos segmentos governamental, manufatura e óleo, gás e mineração estão as melhores oportunidades na renovação da infra-estrutura de LAN e WAN em 2007. Além disto, todos os segmentos indicam que os investimentos em vídeo-conferência serão ampliados em 2007. ?45% das empresas entrevistadas afirmaram que investirão na solução no próximo ano?, conta o diretor de pesquisas do ISF. Haverá também boas oportunidades para os fornecedores de hardware de telecomunicações. Muitos entrevistados afirmaram que estão extremamente insatisfeitos com sua base instalada, principalmente Deskset IP e PABX IP. Por fim, mais da metade das empresas entrevistadas investirão nas seguintes tecnologias ao longo de 2007: Sistemas de Monitoramento de Rede, Integração dos Aplicativos Back-Office com as Redes Sem Fio, VoIP e Redes de WiFi.