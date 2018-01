Islândia eleva alerta para aviação após pequena erupção de vulcão

A região, no centro da ilha do Atlântico Norte, já foi evacuada devido a dias de atividade sísmica elevada.

"Acredita-se que uma pequena erupção de lava subglacial começou sob a geleira Dyngjujokull", disse escritório meteorológico islandês. "O código de cores de aviação para o vulcão Bardarbunga foi alterado de laranja para vermelho."

As cinzas da erupção do vulcão Eyjafjallajokull na Islândia fechou grande parte do espaço aéreo europeu por seis dias em 2010.

O código vermelho indica que uma erupção é iminente ou em curso, com uma provável emissão de cinzas significativa.