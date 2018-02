Israel quer extradição 'rápida' do Brasil de suposto torturador de crianças

O Ministério da Justiça de Israel disse esperar que o processo de extradição do Brasil, do israelense suspeito de crimes graves de tortura contra crianças, Elior Hen, seja concluído "o mais rápido possível".

Elior Hen fugiu de Israel em março de 2007 e foi preso em São Paulo em junho de 2008.

Desde então as autoridades israelenses vem pedindo a extradição do suspeito, que foi autorizada na quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal.

O porta-voz do Ministério de Justiça de Israel, Moshe Cohen, disse à BBC Brasil que as autoridades israelenses "ficaram muito satisfeitas" com a decisão do Supremo.

"Estamos contentes com o fato de que as autoridades brasileiras entenderam o quanto são graves os crimes atribuídos a Hen e quanto é necessário que ele seja trazido e julgado em Israel".

Os crimes atribuídos a Hen foram tidos em Israel como um dos casos mais graves de tortura de crianças na história do país.

Elior Hen, que se autodenomina "rabino", era líder de uma seita mística religiosa em Jerusalém e, segundo as suspeitas, torturou duas crianças para "expulsar os demônios" e "purificá-las".

Uma das crianças, de 3 anos, ficou gravemente ferida e, em consequência das torturas, ficou em coma por um ano.

A mãe das crianças, que fazia parte da seita dirigida por Hen, tornou-se testemunha do Estado e relatou à polícia que o suposto rabino usou aparelhos elétricos para queimar a pele das crianças, que também foram duramente espancadas, obrigadas a ingerir grandes quantidades de álcool, enclausuradas e amarradas durante longos períodos.

De acordo com o depoimento da mãe, Hen costumava dizer que seus filhos tinham "almas corruptas" e que era necessário realizar "correções em suas almas".