Israel reconhece 'aramaico' como grupo étnico distinto

Em um lugar onde as tensões estão em alta em questões de etnia, fé e cidadania, os membros do grupo cristão ganharam o direito de alterar a sua designação em registros oficiais de "árabe" para uma classificação étnica recém-criada: "aramaico".

O grupo que buscava a alteração é pequeno, algumas centenas de pessoas no máximo, mas sua campanha é parte de um debate mais amplo sobre questões de identidade na Terra Santa e no tratamento da minoria árabe em Israel.

Os defensores dizem que a decisão de Israel de permitir que o grupo se defina como "aramaico" é um sinal de tolerância étnica.

Mas, para os críticos, seria uma tentativa do governo de incentivar as divisões da população árabe, que se define em grande parte como Palestina e representa cerca de um quinto dos 8,2 milhões de cidadãos do país.

Shadi Khalloul, um ex-capitão do Exército israelense, lidera a Sociedade Aramaica em Israel, que pressionou o governo para a mudança. Seu filho de dois anos de idade, Yacov, é o primeiro em Israel a ser registrado como aramaico.

"É uma questão espiritual, me sinto igual entre iguais, que não sou menos do que eles: judeus, árabes, circassianos, drusos, italianos, gregos. Meus antepassados ficariam orgulhosos", disse Khalloul, que se ofereceu para o serviço militar, que convoca mulheres e homens judeus de 18 anos, mas isenta árabes da participação.

Os ativistas da língua são todos residentes da aldeia de Jish e pertencem à Igreja Maronita, que se enraizou no século V no Líbano.

Em uma cerimônia para marcar a mudança, em outubro, o ministro do Interior, Gidon Saar ,disse que os aramaicos haviam sofrido perseguição, opressão e discriminação no Oriente Médio, e que Israel, construída como uma casa para os judeus que sofreram perseguição "deve proteger esta minoria e permitir que ela mantenha sua cultura e seu patrimônio".

Mas nem todos na aldeia árabe de 3.000 pessoas estão satisfeitos.

"Eles têm vergonha de sua etnia", disse Marvat Marun, 39. "Eu sou árabe, um árabe cristão maronita, e orgulhoso disso. Minhas raízes são palestinas."

IDIOMA

O aramaico, uma língua relacionada com o hebraico e o árabe, foi comum na região, mas substituída em grande parte pelo árabe depois das conquistas muçulmanas do século 7.

A língua ganhou grande atenção em 2004, quando o filme de Mel Gibson "A Paixão de Cristo", foi filmado em aramaico, latim e hebraico.

Durante uma visita à Terra Santa em maio passado, o papa Francisco e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tiveram um breve desentendimento diante das câmeras sobre a língua que Jesus falava.

"Jesus estava aqui, nesta terra. Ele falou em hebraico", disse Netanyahu. "Aramaico", o papa interveio. "Ele falava aramaico, mas sabia hebraico", Netanyahu rebateu.

O aramaico, no entanto, corre risco de extinção.

Eleanor Coghill, linguista da Universidade de Konstanz, disse que a guerra civil na Síria e avanços do Estado Islâmico no Iraque têm afetado as poucas comunidades de língua aramaica.

"Enquanto é bom ouvir que as comunidades em outros lugares estão interessadas em sua herança aramaica, é difícil reavivar plenamente uma língua como língua viva", disse Coghill.

O grupo de Khalloul promove aulas de aramaico para as crianças de Jish, uma pequena aldeia perto da fronteira com o Líbano, onde mais de um terço da população é muçulmana, e o árabe é a língua corrente.

"Eu senti que a geração mais jovem estava ficando perdida e nossa história e patrimônio foram desaparecendo. Nós vamos à igreja e recitamos aramaico como papagaios, sem saber o que estamos dizendo", disse Khalloul.