Israel vai agir contra Irã em caso de ameaça, diz ministro

O ministro da Defesa israelense, Ehud Barak, afirmou nesta quinta-feira que seu país está pronto para agir contra o Irã caso se sinta ameaçado. Falando em Tel Aviv, o Ministro disse que Israel já "provou no passado que não hesitará em agir quando seus interesses vitais em segurança estiverem em jogo". A declaração de Barack foi feita em resposta aos novos testes com mísseis realizados pelo Irã nesta quinta-feira. Segundo ele, estes testes aumentaram a tensão entre os dois países e entre o Irã e os Estados Unidos, mas alertou que soluções diplomáticas devem ser tentadas antes de outras opções. "Atualmente, o foco está nas sanções internacionais e atividade diplomática, e estes caminhos devem ser tentados exaustivamente", afirmou. Israel também divulgou nesta quinta-feira informações sobre um avião que, segundo autoridades do país, poderia espionar o Irã. Estados Unidos Os testes de mísseis iranianos desta quinta-feira se seguem a outros testes, na quarta-feira, no qual foi lançado o míssil de longo alcance, Shahab-3, com capacidade para atingir Israel. Além de Israel, os Estados Unidos também voltaram a dizer que não hesitarão em defender seus interesses e de seus aliados na região. Durante uma visita à Geórgia, A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, disse que os Estados Unidos reforçaram a segurança na região e que o Irã "não deve se confundir" sobre as capacidades americanas. "Na região do Golfo, os Estados Unidos aumentaram sua capacidade de segurança, sua presença e estão trabalhando junto aos aliados para garantir que eles sejam capazes de se defender", disse a secretária. Rice acrescentou que já é hora de o Irã "ir pra o lado certo da comunidade internacional". Longo alcance Entre os testes realizados pelo Irã, ocorreu o primeiro teste noturno do míssil Shahab-3, que teria um alcance de 2 mil km, além de testes que incluíram lançamentos terra-mar, terra-terra e mar-ar, segundo a imprensa estatal iraniana. Segundo o correspondente da BBC em Teerã Jon Leyne, não houve uma reação iraniana à resposta internacional e todos os jornais do país noticiaram os exercícios militares com um tom de orgulho. Os novos testes ocorrem em meio à tensão crescente entre Irã, Israel e Estados Unidos, que pressionam a república islâmica a pôr fim a seu programa nuclear. Segundo Leyne, os lançamentos têm sido um claro alerta do Irã. "É uma resposta evidente a um exercício militar efetuado recentemente por Israel e que foi considerado como um ensaio para um possível ataque contra as instalações nucleares iranianas", disse o correspondente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.