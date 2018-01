ISS indica aumento de 60% nas vulnerabilidades em 2006 A fornecedora de soluções de segurança ISS (Internet Security Systems) divulgou um levantamento realizado por seu centro de monitoramento de clientes e usuários e que indicou o surgimento de 3523 novas falhas em sistemas no primeiro semestre de 2006. No mesmo período do ano passado, a equipe de especialistas da empresa descobriu 2194 vulnerabilidades, o que representa um aumento de 60% em um ano. O mês de junho foi o mais agitado do período, respondendo por 696 descobertas de novas vulnerabilidades. Este número representa um crescimento de 69% em relação a junho de 2005. ?Esses números devem servir como um alerta para que usuários e empresas atualizem sempre seus sistemas de segurança?, disse o presidente da ISS, Rogério Morais. Dentre as conseqüências da exploração dessas falhas, a mais freqüente, no semestre, foi o acesso não-autorizado a redes alheias, com mais de 55%, seguido de manipulação de dados, com cerca de 15% das ocorrências.