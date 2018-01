ISS terá ferramenta contra intrusos para servidores Linux A provedora de soluções de segurança Internet Security Systems (ISS), anunciou que a sua linha Proventia passa a oferecer segurança para servidores usando o sistema de código aberto Linux. Os principais recursos do Proventia Server para Linux incluem prevenção de intrusão baseada em vulnerabilidades e contra exploração de sobrecarga nos buffers, além de suporte para servidores corporativos nas distribuições Red Hat e SuSE. O firewall integrado na solução também barra os ataques e arquivos hostis mais comuns. A proposta da empresa é de prover segurança em ambientes corporativos heterogêneos, já que a linha de ferramentas Proventia já fornece monitoramento de segurança para os ambientes Windows, Unix, HP-UX, AIX e Solaris. De acordo com a empresa de pesquisas IDC, os servidores Linux geraram US$ 1,6 bilhão em receitas no último trimestre de 2005, o décimo quarto trimestre consecutivo com números representativos de crescimento.