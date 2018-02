ITA divulga lista dos aprovados no vestibular O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulgou hoje em seu site a lista dos aprovados no vestibular 2012. Os 120 candidatos concorriam a vagas para os cursos de engenharia, com habilitação para Aeronáutica, Eletrônica, Mecânica-Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, Aerospacial ou Computação.