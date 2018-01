Itália acha 19 imigrantes mortos e salva mais de 3.500 no mar desde sexta-feira O serviço de buscas e resgate marítimo da Itália salvou cerca de 3.500 imigrantes e encontrou 19 corpos no mar Mediterrâneo desde sexta-feira, quando milhares tentaram atravessar para a Europa de barco no final de semana, afirmou a marinha italiana.