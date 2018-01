Itália diz ter resgatado no mar mais de 2.500 imigrantes desde quinta-feira A Itália resgatou mais de 2.500 homens, mulheres e crianças de barcos superlotados no mar Mediterrâneo ao sul da Sicília desde o início de quinta-feira, informou a Marinha, já que o tempo bom favoreceu as partidas da África do Norte.