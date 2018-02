Itália prende 300 em operação contra máfia do sul do país

A Polícia da Itália anunciou a prisão nesta terça-feira cerca de 300 pessoas, entre eles um grande chefe da máfia, em uma das maiores operações contra o crime organizado já realizadas no país.

O alvo da operação foi a máfia na região da Calábria, sul do país, conhecida como 'Ndrangheta.

A polícia disse que um dos suspeitos detidos é Domenico Oppedisano, de 80 anos, que seria o chefe da 'Ndrangheta. O responsável pelas operações da organização também teria sido preso.

Os detidos estão sendo acusados de crimes como assassinato, extorsão e tráfico de drogas e de armas.

Segredo

De acordo com o correspondente da BBC em Milão Mark Duff disse que as prisões desta terça-feira foram feitas por três mil policiais e outros membros das forças de segurança italianas.

Duff disse que a 'Ndrangheta é uma das menos conhecidas organizações criminosas e é considerada a mais perigosa devido à violência de seus membros e ao segredo que a cerca.

Analistas dizem que o grupo expandiu suas operações para além da Calábria, participando do crime organizado europeu e do tráfico de drogas na América do Sul.

A polícia também confiscou bens avaliados em milhões de euros. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.