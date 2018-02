Itália prende mais de 300 em operação contra máfia calabresa

A operação, que incluiu prisões nos Estados Unidos, acontece após amplas investigações contra um clã especializado em crimes relacionados a empresas e ao setor financeiro, disse a polícia.

Eles disseram que as investigações, nas quais grampos telefônicos foram amplamente usados, deram às autoridades novas informações sobre a organização da Ndrangheta, a máfia da Calábria, cujo funcionamento é bem menos conhecido do que o da máfia siciliana, a Cosa Nostra.

O grupo se expandiu além de seu reduto tradicional, a região empobrecida da Calábria, no sul da Itália, e tem papel importante no crime organizado em toda a Europa e no tráfico internacional de drogas na América do Sul.

As operações desta terça-feira aconteceram na Calábria e em regiões mais ricas do norte do país, para as quais o grupo ampliou suas operações. As autoridades italianas deram inicialmente poucas informações sobre as prisões realizadas nos Estados Unidos.

As acusações variam de formação de quadrilha a lavagem de dinheiro e fraudes em licitações públicas.