Itália processa Google por vídeo de criança com Down

A Google vai responder processo na Itália sobre um vídeo que aparece em um de seus sites que mostra um jovem com síndrome de Down sendo zombado pelos seus colegas em uma sala de aula em Turim, segundo o Times. Promotores italianos anunciaram que irão entrar com ações contra quatro executivos da empresa que teriam postado em um dos gigantes sites de busca em 2006 o vídeo. A Google diz que cooperou com as autoridades italianas e que está desapontada com a decisão sobre os processo. A empresa teria removido o vídeo em 2006, após notificação. O porta-voz da empresa diz que a ação não teve base legal porque sob a legislação dos EUA , a Google não monitora conteúdos de terceiros em seus sites, a não ser que seja notificada.