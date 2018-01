Itália proíbe celulares em escolas do país A Itália proibiu crianças de usarem celulares em classes para impedir que as aulas sejam interrompidas por aparelhos tocando e por alunos que se divertem com as câmeras de seus telefones. A norma força as escolas e disciplinarem crianças que insistirem em usar seus celulares, com punições que vão desde tirar os aparelhos dos alunos a impedimento de participação em exames. A proibição segue-se a uma série de incidentes que chocaram os italianos. Em novembro, um vídeo mostrando um aluno deficiente sendo atacado por colegas de classe e que foi feito com um celular, causou revolta depois que foi veiculado na internet. Em outro caso, alunos filmaram outros assediando sexualmente uma professora. O ministro da Educação da Itália, Giuseppe Fioroni, informou que sanções severas serão aplicadas "em casos de gravidade extremamente elevada" onde a violação das regras cause repercussões legais ou de segurança. O jornal italiano Corriere della Sera publicou que a Itália é o primeiro país europeu a impor uma proibição nacional de celulares em escolas.