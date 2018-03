Itália se prepara para antecipar eleição e Berlusconi é favorito A Itália prepara-se para realizar em abril eleições antecipadas que podem devolver ao comando do país o magnata Silvio Berlusconi depois de os partidos políticos não terem chegado a um acordo para formar um governo interino. "Lá vamos nós rumo às eleições", estampou em sua manchete de terça-feira o diário Il Giornale, de propriedade de Paolo Berlusconi, irmão do magnata. A Itália mergulhou em uma crise política quando o primeiro-ministro Romano Prodi, que havia derrotado Berlusconi por uma pequena margem de votos em 2006, viu-se obrigado a renunciar no mês passado devido a derrotas sofridas pela coalizão de centro-esquerda, que o mantinha no poder. Relutante em enviar os italianos de volta às urnas, o presidente do país, Giorgio Napolitano, pediu ao presidente do Senado italiano, Franco Marini, que buscasse apoio com vistas a formar um governo temporário encarregado de reformar as leis eleitorais da Itália. Mas Berlusconi, sentindo que conseguiria por meio das urnas regressar ao cargo de premiê, o qual já ocupou por duas vezes, exigiu a antecipação das eleições. Após quatro dias de negociações com líderes de partidos, Marini afirmou a Napolitano, na segunda-feira, que não tinha conseguido apoio suficiente para a formação de um governo interino. Pesquisas de opinião apontam que a coalizão de centro-direita, comandada por Berlusconi, deve vencer o pleito. Na segunda-feira, após reiterar sua postura para Marini, o magnata dos meios de comunicação, 71, afirmou que venceria seus adversários com uma vantagem de 10 a 16 pontos percentuais. A centro-esquerda deve ser liderada na disputa pelo prefeito de Roma, Walter Veltroni, 52. Veltroni defendeu a formação de um governo interino para reformar as leis eleitorais, apontadas como as maiores culpadas pelo fracasso do governo Prodi, o 61o do país desde a Segunda Guerra Mundial. O líder da centro-esquerda depara-se agora com uma batalha duríssima contra o homem mais rico da Itália, mas se recusou por enquanto a descartar suas chances de vitória. "Eu não acredito nos catastrofistas e nem nas pesquisas de opinião. Olhem para Obama (Barack Obama, pré-candidato à Presidência dos EUA) -- três meses atrás, ninguém apostava nele. E vejam onde ele está hoje", afirmou Veltroni, comparando-se ao democrata norte-americano que pode se transformar no primeiro líder negro de seu país.