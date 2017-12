Italiana Enel Green Power completa parque eólico Cristal na Bahia

O novo parque eólico de Cristal, que dá o nome a todo o complexo, é composto por 13 turbinas de 2,3 megawatts cada, com um total de capacidade instalada de 30 megawatts, e é capaz de gerar mais de 145 milhões de kilowatt/hora (kWh) por ano, disse a empresa em comunicado.

No comunicado, a Enel Green Power disse também que o complexo de Cristal alcançou até hoje uma capacidade total instalada de 90 megawatts e que pode gerar mais de 400 milhões de kWh de energia por ano e que, com o novo parque eólico, a capacidade total instalada da empresa no Brasil ultrapassa 260 MW, sendo que mais 90 MW são de energia hidrelétrica.

A companhia disse ainda que a construção do complexo eólico exigiu um investimento total de cerca de 165 milhões de euros.