Italo-brasileira Siae-DWS fabricará produtos sem fio no Brasil

O mercado de comunicação sem fio está ganhando um novo concorrente, com a entrada oficial no País da DWS-Siae, resultado da fusão da italiana Siae com a brasileira DWS. A empresa irá produzir transmissores sem fio junto à Solectron, que administra a montagem de produtos de tecnologia para as áreas de informática e telecomunicações, desviando para o Brasil linhas de montagem que estavam na China e na Índia. "Segundo a avaliação de nossos executivos, as instalações da Solectron no Brasil estão entre as melhores do mundo", afirma José Carlos Nunes, presidente e sócio da DWS-Siae. A mudança faz parte da estratégia de expansão mundial da companhia. A expectativa é de que o volume de produção chegue a 10 mil unidades/ano no prazo de três anos, com foco nos links de microondas, equipamentos para comunicação sem fio em clientes corporativos, criando links ponto-a-ponto, ou voltados para operadoras de telecomunicações. Futuramente também estão previstas a fabricação de equipamentos para comunicação sem fio no padrão Wi-MAX O mercado local, no entanto, não tem condições de absorver esta produção, então a operação brasileira será usada também para exportação para outros mercados das américas. Fusão e expansão A italiana Siae Microelettronica comprou 70% de participação da brasileira DWS - Digital Wireless Systems, por 1 milhão de euros. Empresa fundada em 1952, faturou cerca de 110 milhões de euros no ano passado, conta com 650 funcionários e um de seus principais valores é o elevado investimento em pesquisa e desenvolvimento, o que habilita a empresa a competir com concorrentes bem maiores como Siemens, Ericsson e Alcatel, entre outros. A estratégia de expansão global da empresa prevê que ela atinja uma receita global de 150 milhões de euros/ano até 2010. A empresa não divulgou o volume de investimentos para a expansão da empresa no mercado brasileiro.