Itamaraty confirma libertação de brasileiro no Líbano O Itamaraty confirmou que o médico pediatra brasileiro Mohamad Kassen Omais foi libertado hoje pelo governo libanês. Omais foi detido na última sexta-feira, logo após desembarcar no aeroporto da capital Beirute. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, o consulado brasileiro na capital libanesa acompanhou a libertação do médico. De acordo com a Agência Brasil, a mulher do médico, Gisele do Couto Oliveira, confirmou a liberação do marido. Em entrevista à Agência Brasil, Gisele informou que há duas hipóteses para o motivo da prisão do marido. Ela ocorreu ou por ele ser homônimo de um homem procurado por terrorismo no Líbano, ou por falsificação do passaporte feita por um parente, sem conhecimento do pediatra. Ainda de acordo com Gisele, somente após ouvir o brasileiro a polícia libanesa decidiria se o liberaria ou não. Omais e Gisele Oliveira foram ao país buscar os filhos, que passam as férias com parentes. Os pais do pediatra moram no Líbano.