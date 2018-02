Itamaraty contata família de brasileiro morto na Namíbia O Itamaraty informou que já está em contato com a família do brasileiro que morreu na sexta-feira, 29, na queda de um avião na Namíbia. O nome da vítima ainda não foi divulgado pela companhia aérea LAM, Linhas Aéreas de Moçambique, país de origem do voo. O Itamaraty aguarda essa divulgação para se pronunciar. A aeronave voava para Angola. Os 33 ocupantes morreram, sendo 27 passageiros e seis tripulantes.