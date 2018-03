Itaporanga-SP decreta emergência por surto de dengue

De acordo com o serviço de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, os primeiros casos foram registrados no início de março e a doença se propagou. O surto já é o maior registrado na cidade e famílias inteiras foram diagnosticadas com a doença. A maioria dos casos é autóctone, ou seja, o paciente contraiu o vírus da dengue na própria cidade. Equipes da vigilância percorrem as ruas fazendo a nebulização com inseticida na tentativa de controlar o mosquito transmissor. Caminhões da prefeitura recolheram entulho para reduzir os criadouros.