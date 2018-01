Itautec apela para Web para vender componentes Como outros fabricantes, a Itautec gerencia excedentes de produção, sobras da fabricação de PCs como placas, mouses, HDs, drives e outras peças. Pois agora a empresa acaba de abandonar o esquema de leilões presenciais para vender estas peças pela Web. Para os compradores, a empresa garante peças com descontos de até 80% sobre os preços de mercado. Mas é preciso olhar as ofertas na base da lupa, afinal os bens em tecnologia sofrem de rápida depreciação por conta da defasagem técnica. É claro que para a Itautec o novo esquema só traz vantagens. Em vez de esperar até acumular um certo número de itens para tornar viável um leilão físico, agora o inventário é atualizado todo o tempo, o que também permitirá diminuir os custos de estoques destes produtos. "Antes esperávamos até seis meses para fazer um leilão presencial, o que por si só já gerava uma perda operacional pois o capital das peças degradava durante este tempo" diz Flávio Philbert, gerente executivo comercial da Itautec. A empresa não divulga quanto deve economizar ao migrar para a modalidade online, mas acredita em recuperar perdas com agilidade na liberação dos produtos. "Assim evitaremos as perdas com a venda de discos rígidos, memórias e processadores. Afinal, informática é como quitanda: alface velha ninguém quer", comenta Philbert. Os produtos disponíveis para venda são peças como placas-mãe, placas de rede e vídeo, HDs, capacitores, teclados, mouses, entre outros. Inicialmente, serão oferecidas cerca de 250 mil peças, distribuídas em 180 lotes. Depois, o material à venda será atualizado permanentemente. Desativação de fábrica O expediente do leilão virtual não está centralizado no Chanceonline. Outro serviço, a Central de Leilões, também realiza nos próximos dias 10 e 31 de maio o leilão online de equipamentos da Itautec com cerca de 150 lotes como linhas para produção de circuito impresso, componentes, caldeiras, prensas, equipamentos de impressão serigráfica, microcomponentes, móveis e utensílios, entre outros. O valor estimado de arrecadação do leilão é de R$ 10 milhões. Segundo o leiloeiro Cláudio Cohn, os potenciais compradores dos equipamentos da Itautec, que está desativando a sua unidade de Jundiaí, são outras empresas fabricantes de componentes. Os lances já podem ser feitos, mediante cadastro no site. (Notícia atualizada às 18h43)