Itautec cria versão própria de Linux para servidores A fabricante brasileira Itautec usará uma distribuição própria do sistema operacional Linux e que equipará servidores da empresa como a plataforma preferencial para clientes que optarem por sistemas de código livre. Chamada de Librix Server, a distribuição é a última versão de código aberto da empresa, que já tem uma grande experiência com sistemas baseados em Linux para desktops e servidores. A família Librix foi desenvolvida em conjunto com técnicos da Unicamp e também conta com versões micros de mesa. O Librix Server pode ser usado em servidores de e-mails, de internet e de bancos de dados, entre outras aplicações. O sistema incorpora funcionalidades com detecção de hardware da instalação, recursos de particionamento de disco, configuração básica e seleção de perfis, conforme a necessidade do cliente. Além do suporte técnico em todo o território nacional, a Itautec também dispõe de um programa de atualização do sistema para clientes no Brasil.