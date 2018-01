Itautec investe em distribuição com aquisição da Tallard A Itautec teve de superar várias crises nos últimos tempos, quando se desfez de sua operação de fabricação de chips de memória, já que não conseguia competir com a avalanche de componentes asiáticos. No mercado de PCs, também resolveu limar sua operação no varejo, por conta da pressão do mercado cinza, focando a atenção apenas no segmento corporativo, onde também vende software e serviços. É bem verdade que esta decisão tirou da empresa, que já esteve entre os maiores fabricantes nacionais, a oportunidade de vender PCs dentro do programa Computador para Todos, que deu vida nova à indústria nacional de tecnologia. Por último, vendeu sua operação de produtos eletrônicos para a Gradiente, por conta da intensa competição. O próximo passo da companhia? Investir em distribuição de produtos corporativos, mais exatamente da IBM. Para tanto, a companhia do grupo Itaúsa anunciou a aquisição da Tallard Technologies, empresa com sede nos Estados Unidos e que atua em toda a América Latina. Os termos da operação foram comunicados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ontem e divulgados em Fato Relevante publicado hoje. A aquisição terá valor máximo de US$ 16 milhões. Parte desse montante, US$ 10,5 milhões, foi paga em 30 de junho, data de assinatura do contrato. O restante será pago até março de 2009 e depende do desempenho da empresa nos exercícios de 2006 a 2008. O faturamento bruto da Tallard em 2005 foi de US$ 100 milhões. Fundada em 1983, a Tallard tem escritórios no México, na Venezuela e no Chile, países em que é distribuidora exclusiva IBM. Além disso, a empresa é canal de distribuição, em vários países latino-americanos, das marcas Apple, Avaya e de outras linhas de produtos relacionados à internet e a comunicações. A plataforma IBM não é novidade para a Itautec. Por muito tempo, a empresa mantinha com a ´Big Blue´ (como também é conhecida a IBM) uma joint-venture no Brasil, na área de servidores, chamada de Itec, que atua como distribuidora de produtos IBM no Brasil, Argentina e Equador.