Itautec lança notebook compacto com menos de 2 quilos A brasileria Itautec está lançando no mercado um modelo de o Infoway Note N8310. Equipamento preparado para o Windows Vista, a mais recente versão do sistema operacional da Microsoft, o micro usa o processador Core 2 Duo da Intel e pesa menos que 2 kg. "Este modelo é capaz de realizar operações bastante complexas e é pequeno o bastante para ser utilizado sem problemas em qualquer lugar, em uma poltrona de avião, por exemplo", comenta Flávio Philbert, gerente comercial executivo da Itautec. O Infoway Note N8310 vem com memória DDR2 de 512 MB integrada, mas tem um slot livre para futuras expansões. Traz ainda suporte a redes sem fio (Wi-Fi) e a tela widescreen de 13,3 polegadas (pequena, mas proporcional ao modelo compacto), bateria com capacidade de até quatro horas e drive gravador de DVD.