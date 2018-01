Itautec participa da CeBIT 2007 A Itautec é uma das empresas brasileiras que participa da edição 2007 da CeBIT, feira de tecnologia que acontece nesta semana em Hannover, na Alemanha. A empresa está demonstrando soluções para automação bancária como caixas automáticos desenvolvidos no Brasil e que podem ser utilizados por pessoas com deficiências. O ATM Full Clean é um terminal de auto-atendimento bancário foi elaborado dentro dos padrões ergonômicos, incluindo as normas NBR 15250 e a ADA (American with Disabilities Act), trazendo câmeras de segurança para usuários de qualquer estatura ou cadeirantes (que usam cadeira de rodas), além de espelhos retrovisores e plug para fone de ouvido com ajuste de volume. Há também a possibilidade de instalar uma sinalização luminosa para informar se o equipamento está funcionando. A empresa também demonstra o leitor de código de barras QuickWay PoS, voltada para terminais de varejo. Composto de uma CPU, monitor LCD 15? voltado para o operador e outro de 12? voltado para o cliente, foi criado para atender lojas, supermercados, restaurantes, farmácias e outros estabelecimentos.