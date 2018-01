Itautec receberá recursos do BNDES para exportar tecnologia

A fabricante de computadores e software Itautec deve receber investimentos no valor de R$ 180 milhões e que serão aplicados na expansão de sua linha de produtos de tecnologia, R$ 142,6 milhões dos quais virão do BNDES. A idéia é que os recursos sejam utilizados na expansão do parque nacional de tecnologia da informação visando a exportação de produtos tecnológicos e também a adequação da produção destes a normas ambientais. Nesse sentido, os recursos serão utilizados também na modernização da linha industrial da empresa, que produz equipamentos de automação bancária, computadores desktop, notebooks e servidores, entre outros.