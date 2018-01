Itu descarta decretar calamidade por falta de água

Em muitos bairros, no entanto, a água chega somente uma vez por semana. Os cinco reservatórios usados para captação estão com nível baixo, um deles com 4% da capacidade. O Ministério Público Estadual recomendou a decretação da calamidade para facilitar a adoção de medidas visando a reduzir o drama dos moradores e o risco de doenças em razão da falta de água.

Em documento encaminhado no início da noite desta quarta ao MPE, o prefeito Antonio Tuíze (PSD) informou que a medida não produziria os efeitos desejados e que o município estava adotando outras recomendações dos promotores, como a não autorização de empreendimentos que impliquem aumento no consumo de água. Na quinta-feira 7, o MPE inicia a análise do documento para decidir se propõe novas medidas.