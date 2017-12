Itu inaugura árvore de Natal com 84 metros de altura

Chamada de "Árvore Gigante", ela começou a ser montada em setembro, no estacionamento do Plaza Shopping de Itu. Na noite desta quarta serão acesas 7,5 mil lâmpadas e 800 metros de mangueira de LED. Para sustentar a árvore e fazê-la funcionar foi montada uma estrutura de metal e utilizados 12 mil metros de cabos de aço e de energia elétrica.

É o 13º ano consecutivo que a árvore encanta moradores e visitantes da Itu, principalmente de cidades vizinhas que vão apreciar a atração natalina. "Meus filhos não veem a hora de a árvore funcionar. A gente aproveita o calor para passear até Itu e fotografar essa árvore que deve ser a mais alta do País", diz a comerciante Marisa Tombini, moradora em Salto, que há três anos leva os filhos para ver a árvore.

"A arvore se tornou um dos cartões postais mais fotografados da cidade, uma vez que pode ser vista de diversas regiões da cidade. Para este ano estamos convidando o público para fotografá-la e publicar as fotos nas redes sociais com a hastag #natalplazashoppingitu. Vamos criar um álbum especial no Facebook", comentou o gerente de marketing do Plaza, Edgar Silveira.

Segundo ele, além da árvore de Natal, o shopping abre sua decoração de fim de ano nesta quinta-feira, 20, com a chegada do Papai Noel, a partir das 16h. A partir desta data, o bom velhinho também estará disponível para sessão de fotos com as crianças diariamente até 24 de dezembro, das 14h às 22h.