Itu-SP quer entrar para 'Guiness' com plantio de árvores Em 60 minutos, moradores de Itu, a 92 quilômetros de São Paulo, plantaram hoje 30.550 árvores e superaram o recorde de Huntly, na Escócia, que figurava no Guiness Book, por ter semeado 18.124 árvores em uma hora. O plantio era preparado havia três meses e mobilizou cerca de 10 mil participantes. Na região central da cidade, foram feitas a plantação de 16.050 mudas em apenas 45 minutos. Já no terreno localizado na região do Pirapitingui, a 10 quilômetros do centro, os moradores usaram outros 25 minutos para colocar nas covas outras 14.500 mudas. O prefeito Herculano Passos Júnior (PV) usou um helicóptero para acompanhar os plantios. A mobilização foi auditada por uma comissão integrada por representantes do Judiciário, Exército e Polícia Militar (PM). A Secretaria Municipal do Meio Ambiente reunirá a documentação para encaminhar à sede do Guiness, na Inglaterra, com o pedido de registro do feito.