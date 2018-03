Itu usa caminhões-pipa para manter abastecimento Sob racionamento de água há quatro meses, a cidade de Itu está recorrendo a caminhões-pipa para manter o abastecimento. Inicialmente, a frota está atendendo locais de uso coletivo, como escolas, unidades de saúde e centros comerciais. Nos últimos dias, os caminhões passaram a ser enviados a bairros onde a água não chega mesmo com o rodízio. Nesta quarta-feira, 14, o principal reservatório que abastece a cidade estava com 8% da capacidade. Desde novembro, choveu menos de um terço do previsto no município.