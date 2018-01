iTunes avisa quando um novo videocast entrar no ar Algo comum para quem é fã de podcast – programa de rádio que pode ser baixado pela rede – é pegar o link do feed dele e colocá-lo no iTunes, que servirá como um leitor de RSS. Toda vez que o podcast for atualizado, o iTunes o avisará. Com um videocast (curto programa de vídeo) ocorre o mesmo. Ao encontrar um na web – que pode ser uma série no YouTube ou a seção de vídeos do The New York Times –, verifique se ele tem o link de RSS (um símbolo laranja). Se tiver, clique no ícone para pegar o feed. Copie-o e entre no iTunes. Clique em "Advanced" e "Subscribe to Podcast". Cole o link no espaço em branco para o programa carregar todos os videocasts correspondentes. Ele os irá exibir em ordem cronológica e, para baixar algum, é só clicar em "Get". Os videocasts já entram automaticamente no formato MPEG-4. G.M.