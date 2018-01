iTunes começa a vender programas de TV do canal HBO

A loja online de mídia da Apple, iTunes, venderá programas de televisão da redes de canais pagos HBO. A oferta incluirá os seriados Família Soprano e The Wire. Além desses seriados, outros como Sex and The City, Flight of the Conchords e Roma podem ser baixados da loja ao custo de entre 1,99 e 2,99 dólares por episódio. A aliança marca a primeira vez que a Apple concorda em vender programas de TV a preços diferentes nos Estados Unidos. Eddy Cue, vice-presidente da operação iTunes, informou que os seriados da HBO sendo ofertados estão entre os mais pedidos pelos clientes.