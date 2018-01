iTunes vende filmes de grandes estúdios

As locadoras que se cuidem: a Apple deu um passo decisivo para definir não apenas o futuro desse tipo de comércio, ameaçado pela popularização da banda larga, como a forma de assistirmos filmes em casa. O lançamento do iTunes Movie Rentals foi saudado como histórico: a Apple agora distribui digitalmente filmes de todos os grandes estúdios de Hollywood através de sua loja virtual, o iTunes. Mais: reinventou sua Apple TV como uma espécie de set-top box para aparelhos televisores. Agora, o equipamento permite acessar o iTunes sem que seja preciso sequer ligar o computador. Esses anúncios foram os destaques do discurso de Steve Jobs na abertura da Macworld, no último dia 15. No novo sistema, o usuário acessa a loja virtual da Apple e escolhe um filme (US$ 2,99, filmes em catálogo, e US$ 3,99, lançamentos) e tem 30 dias para começar a assisti-lo. Então, deve terminá-lo em 24 horas. Depois, o filme é automaticamente deletado do disco rígido. A locação digital de filmes vem acompanhada da versão 2 da Apple TV, que permite visitar a parte de vídeos da loja da Apple por meio do monitor da televisão. O aparelho se conecta à internet via Wi-Fi (a casa precisa ter um roteador sem fio), é só efetuar a compra para que o filme seja baixado via internet, mas no disco rígido da Apple TV, sem o computador no meio do processo. É um passo ousado e uma decisão fascinante, ao mesmo tempo em que uma idéia óbvia executada de uma forma simples e genial – próprio da Apple. A convergência digital como imaginada até agora parecia supor que todo conteúdo migraria para um mesmo dispositivo, descartando o fato de que as pessoas podem fazer coisas idênticas em situações diferentes. No caso da Apple, o ponto de atração não é um aparelho e sim um site – sua própria loja online. Mas tem um problema: por enquanto o iTunes Movie Rentals só está disponível nos EUA. Mais para frente, deve ser estendido para os demais países onde também há a loja virtual iTunes. O Brasil não faz parte dessa relação e não há planos concretos para que isso aconteça (leia mais na página 7). Ou seja, esqueceram de nós. BACKUP AUTOMÁTICO Outra atração apresentada no início da feira foi o Time Capsule, um disco rígido externo e sem fio que faz backup automático de tudo que você faz em seu computador. Uma caixinha branca que pode armazenar não apenas o histórico de uma máquina, mas de todos os Macs que eventualmente você tenha em casa – sejam desktops ou laptops. Tem duas versões, uma de US$ 299 (com 500 gigas de memória) e outra de US$ 499 (com o dobro da capacidade). Com isso, a Apple acompanha a marca estabelecida pela Asus na Consumer Electronic Show, que aconteceu em Las Vegas na semana anterior à Macworld. No evento, a marca lançou um notebook com capacidade de armazenamento de 1 terabyte, ultrapassando a barreira do tera (mil gigas) e trazendo-a para o uso doméstico, como agora com o Time Capsule. Finalmente, as novidades do iPhone. O kit de desenvolvimento de softwares para o celular da Apple será lançado no mês que vem, ampliando a quantidade de opções possíveis para o aparelho, uma vez que terceiros podem desenvolver aplicativos. Entre as novas funções, a possibilidade de reorganizar os ícones da página de entrada. É só escolher a função que os ícones da tela começam a balançar (mesmo!), indicando que podem ser movidos. Aí é só arrastá-los com o toque do dedo. Também é possível criar até nove home pages para o iPhone, além da Apple ter habilitado a ampliação de textos e trechos de páginas da web com o toque do dedo. Jobs também chamou seu telefone de "o melhor iPod" e anunciou que, a partir daquele dia, já era possível pular capítulos em vídeos assistidos no celular, além de acompanhar letras de músicas e incluir legendas em filmes (mais uma peça no quebra-cabeças que inclui o iTunes e a Apple TV). Outra novidade é um novo recurso para a função Google Maps que utiliza antenas de transmissão de celular para localizar a posição do iPhone que faz a chamada, tornando possível traçar rotas do ponto em que você está para qualquer destino sem que se tenha que especificar o endereço original. Algumas das novidades para o iPhone, como a possibilidade de mandar a mesma mensagem de texto para mais de uma pessoa, já haviam aparecido graças ao trabalho de desenvolvedores independentes. Agora, todas estão disponíveis gratuitamente para os celulares. Já as atualizações do iPod Touch, que se parece ao iPhone mas não faz ligações telefônicas, têm preço: US$ 20 para ter acesso a opções que deixam o player mais próximo do celular. Pagando, é possível acessar emails, previsão do tempo, bloco de notas, mapas e informações sobre o mercado de ações, além das legendas, letras e capítulos presentes no novo software do iPhone. O problema é que, para os brasileiros (e residentes de países que, como o Brasil, também não têm iTunes Store) que compraram a versão mais recente do player da Apple, não é possível atualizá-lo, uma vez que o software só pode ser comprado online e através da loja virtual da empresa. Novamente, esqueceram de nós! O jornalista viajou para San Francisco a convite da Apple.