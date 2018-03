Ivete Sangalo destrói CDs piratas em Salvador A primeira passagem da cantora Ivete Sangalo pelo Circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador, no carnaval deste ano, foi marcado por um protesto da musa e por mais um prêmio recebido por ela. No comando do bloco Coruja e vestida com um maiô branco ornado com penas e plumas na parte de trás, Ivete preparou uma forma diferente de destruir CDs piratas: despejou centenas deles na avenida e ordenou que o trio elétrico passasse por cima. A ação fez parte da campanha Pirata, Tô Fora. Só Uso Original, do Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita). Pouco depois, Gravadora Universal deu a ela a placa comemorativa de 600 mil DVDs vendidos - maior marca do mundo em 2007 - e 3 milhões de downloads de toques de celular acumulados em 2007. "Só alcancei essas marcas porque meus fãs me respeitam e compram meus CDs e DVDs nas lojas", afirmou, ao receber a homenagem.