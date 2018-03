Ivete Sangalo ganha 'disco de ouro' no carnaval de Salvador

Ao passar na frente do Camarote Expresso 2222, organizado por Flora Gil, mulher do ministro e cantor Gilberto Gil, a cantora Ivete Sangalo, no comando do Bloco Cerveja & Cia, foi surpreendida por executivos da operadora de telefonia celular Vivo. Os funcionários da empresa subiram ao trio, um dos mais badalados da folia baiana, e entregaram a cantora um disco de ouro, simbolizando 50 mil downloads, em celular, de uma música completa - no caso, Berimbau Metalizado, lançamento de Ivete no carnaval 2007. Segundo a operadora, Ivete é a primeira artista latino-americana a atingir o feito. "Minha amiga Shakira vai me matar", disse a cantora, entre risos, referindo-se à colega colombiana. À frente do trio pelo terceiro dia consecutivo e encarando o sol pela primeira vez na folia deste ano, vestindo um maiô transparente, com detalhes em cristal e plumas, Ivete começou a demonstrar o cansaço do ritmo intenso de apresentações no carnaval baiano. Nada, porém, que o público pudesse perceber - ou que abalasse a animação na Avenida Oceânica, palco do Circuito Dodô (Barra-Ondina).