Já dá para ficar ao vivo direto do celular, mas só com uma marca Idealmente, o conceito lifestreaming, inaugurado pela câmera no boné de Justin Kan (leia ao lado), deveria ser totalmente baseado em celulares. Para transmitir cada passo é muito mais prático carregar o aparelho do que um notebook com câmera. Mas sempre foi caro e lento – sem a terceira geração (3G), que tornou a banda larga móvel, era praticamente impossível. Como a realidade mudou e a internet já cabe no bolso (em ambos os sentidos), transmitir ao vivo direto do celular também tornou-se possível. Há um site especializado no serviço, o Qik (www.qik.com), e usá-lo é tão fácil quanto transmitir ao vivo do computador. Para se cadastrar basta enviar ao site o número do seu telefone e aguardar uma mensagem de texto, enviada na hora. Depois, é só clicar no link da mensagem e fazer o download de um software para o celular. É necessário ter uma conta de tráfego de dados, já que o envio do vídeo é feito por WAP. O problema do serviço é o número limitados de aparelhos habilitados, todos da Nokia. O site informa que está trabalhando para oferecer o software para outras fabricantes de celular, mas não informa quais nem em quanto tempo. Se o serviço se popularizar, será possível, por exemplo, transmitir um show ao vivo. Como a ferramenta também tem chat integrado, dá para enviar pedidos e dicas ao "cameraman" - algo como "Dá um close" ou "Filma mais o rosto". Legal, né?