Já está disponível novo beta do navegador Opera Os internautas já podem baixar o novo beta da versão 9 do navegador Opera. O aplicativo traz inovações como um pacote de mini-aplicativos que inclui calculadoras, relógios e games, que rodam em janelas separadas do navegador, também chamados de ´widgets´. A plataforma de desenvolvimento destes aplicativos será aberta, diz a desenvolvedora Opera Software, de forma que desenvolvedores possam criar jogos e outras aplicações interativas. Há ainda recursos de customização da navegação, com a escolha de ferramentas de busca, bloqueio de conteúdos indesejados como anúncios ou imagens. Outra novidade interessante é a possibilidade de abrir várias abas com páginas diferentes de uma vez só por meio de imagens em miniatura dos sites (thumbnail). O programa também pode interagir com o plataforma de troca de arquivos BitTorrent, que já estava presente desde a versão 8, mas que, segundo a desenvolvedora Opera Software, ganhou melhorias e mais estabilidade.