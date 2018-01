Já existem 1,8 bilhão de celulares GSM ativos no mundo A 3G Américas, entidade que representa fabricantes de celulares que usam a tecnologia GSM (usada no Brasil por operadoras como TIM, Oi e Claro) correspondem a 81% dos celulares digitais em operação no mundo. Segundo um levantamento feito pela entidade, existem 1,8 bilhão de celulares GSM ativos em 213 países, 400 milhões dos quais entraram em operação no último trimestre de 2005.