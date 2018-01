Já provou os enchidos Beloteiros? Para os fãs ardorosos do mundo dos embutidos, Paladar traz uma boa nova, que é acompanhada por um senão. A boa notícia é a chegada e a liberação, no início desta semana, das vendas do chouriço e do lombo Beloteiros, produzidos por uma das melhores fábricas de enchidos do Alentejo, em Portugal. Ambos são feitos a partir de porcos alentejanos, um cruzamento entre o porco ibérico e o celta. Além das ótimas matrizes, o porco se alimenta quase exclusivamente dos frutos da azinheira - a famosa bolota, que contribui para a formação do sabor na carne do animal, mesma alimentação de seus parentes espanhóis (veja matéria de Harold McGee na pág. 7 sobre os presuntos americanos). Provados, têm ótimo sabor, o toque adocicado do carvalho que dá o gosto amendoado típico dos melhores porcos ibéricos de pata negra. A má notícia é a quantidade, o primeiro lote tem apenas 80kg de chouriço (200g por R$ 21,30) e 40kg do lombo (200g saem por R$ 34,90). Ambos são curados e defumados, é claro, nos fumeiros de madeira de azinheira. Adega Alentejana - R. Cincinnati, 12, Brooklin, tel.: 5044-5760