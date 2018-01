Já sai com molho Fazer macarrão como se faz risoto pode parecer moderninho, mas já me haviam apresentado a técnica em 1976, em Roma. Calculo que deva ser tão antiga quanto o próprio macarrão. Com o método da "absorção", usa-se menos líquido (não há necessidade da proporção de 3 litros de água para 1/2 kg de macarrão), que, adicionado gradativamente à pasta, é absorvido completamente. O macarrão retém o amido, fica rico e cremoso. E ganha o sabor do caldo. Veja também: Receita de macarrão feito no estilo de risoto Mark Bittman prepara o macarrão feito no estilo de risoto (dublado) Mark Bittman prepara o macarrão feito no estilo de risoto (em inglês) Aprendi uma técnica que é mais a de fazer pilaf que a de risoto, e durante anos simplesmente cozinhei o orzo numa quantidade de caldo suficiente para amolecer – sem adicionar gradualmente líquido e sem mexer. Essa é uma técnica mais fácil, mas fazer macarrão no estilo risoto, juntando o líquido pouco a pouco, dá um resultado mais preciso e confiável. Pode-se usar praticamente qualquer macarrão – gemelli, fusilli, penne, orechiette, mesmo espaguete, quebrado em pedaços (o tempo de cozimento varia, claro, dependendo do tipo de pasta). Para você começar a usar a técnica, aqui vai um gemelli com cogumelo e frango. Quem já fez risoto vai conseguir fazer. Não precisa usar caldo quente (eu não uso). Esta receita pode parecer mais trabalhosa que fazer macarrão do jeito comum. Mas como o preparo do molho faz parte do cozimento da massa, o resultado é um prato unificado, interessante como um risoto e um pouco mais rápido de fazer.