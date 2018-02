Já são 14 mortos por causa da chuva no ES Boletim com informações consolidadas às 12h30 pelo governo capixaba informa que já chega a 14 o número de mortes no Espírito Santo em consequência das chuvas. Morreram uma pessoa em Nova Venécia, duas em Colatina, duas em Baixo Guandu, uma em Domingos Martins e oito em Itaguaçu.