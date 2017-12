Jack Ma, da Alibaba, e parceiros pagarão US$1,05 bi por 20% da Wasu Media

Alibaba e Wasu Digital TV Media Group também assinaram um acordo de cooperação para conteúdo online e TV pela Internet, disse a Wasu Media em um comunicado à Bolsa de Valores de Shenzhen nesta terça-feira.

O movimento ocorre em meio a uma série de investimentos feitos por empresas chinesas de Internet, incluindo as rivais Tencent Holdings e Baidu, conforme as companhias buscam se afastar do mercado de PCs e se aproximar de smartphones, tablets e televisores com Internet.

"Alibaba e Wasu Group estão otimistas sobre o desenvolvimento futuro da indústria chinesa de mídia e vão apoiar uma à outra em áreas como desenvolvimento de conteúdo original, comunicação por vídeo, jogos, músicas, educação, computação em nuvem, 'big data' e também outras áreas de futura exploração e investimento na indústria da mídia", disse a Alibaba nesta terça.

(Por Paul Carsten)